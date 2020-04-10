Недопоступления бюджета в 2019 году составили 43 миллиарда, – Счетная палата

Из-за низкого качества макроэкономического прогнозирования недопоступления государственного бюджета в 2019 году составили 43 млрд грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выводы по результатам анализа годового отчета Кабинета министров Украины о выполнении закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Палаты.

По словам Пацкана, некачественный прогноз привел к значительным отклонениям отдельных фактических макропоказателей от прогнозных.

Речь идет прежде всего об обменном курсе гривни, росте импорта и цен и тому подобное.

"В четвертый квартал были внесены изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год и уменьшены объемы доходов общего фонда на 20 млрд грн и расходов на 22 млрд грн. Но, несмотря на это, государственный бюджет не выполнен как по доходам на 38 млрд грн (3,7%), так и по расходам на 54 млрд грн (4,8%). Плановые показатели доходов, администрируемых Государственной таможенной службой, не выполнены на 29 млрд грн (7,3%). В то же время Государственная налоговая служба перевыполнила план на 2,3 млрд грн (0,5%) за счет того, что по решению правительства государственные предприятия уплатили в бюджет часть прибыли, которую должны перечислить до 1 июля 2020 года", - подчеркнул Пацкан.

По мнению Пацкана, план расходов не выполнен из принятия неэффективных управленческих решений, отсутствия надлежащего планирования, низкой исполнительской дисциплины участников бюджетного процесса. Пацкан напомнил, что уже в январе 2019 года вносились изменения в помесячной росписи общего фонда, а в ноябре - декабре, уже после существенных уточнений бюджетных назначений Правительство приняло 29 решений о перераспределении назначений между отдельными бюджетными программами и это свидетельствует о ненадлежащем планирования расходов.

Председатель Счетной палаты подчеркнул, что в течение года Государственная казначейская служба Украины открывала ассигнования согласно помесячной росписи общего фонда. По словам Пацкана, главным распорядителям бюджетных средств предоставлялось право осуществлять расходы, но возможности ограничивались ненадлежащей ресурсной обеспеченностью общего фонда.

Пацкан подчеркнул, что со 2 по 16 декабря остаток неиспользованных направленных открытых ассигнований превышал имеющиеся средства общего фонда государственного бюджета, так Минфину в декабре было поручено обеспечить прекращение Казначейством проведения платежей по незащищенным расходам.

"Для проведения платежей главных распорядителей заимствовались средства единого казначейского счета. На 1 января 2020 года задолженность общего фонда перед единственным казначейским счетом составила 1,7 млрд грн", - сказал он.

Председатель Счетной палаты отметил, что в 2019 году уменьшился объем предоставленных из государственного бюджета субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и первичную медицинскую помощь населению, поскольку эти расходы осуществлялись частично из государственного бюджета. По словам Пацкана, из-за этого уменьшилась доля расходов местных бюджетов без трансфертов в государственный бюджет в расходах сводного бюджета, которая наименьшая с 2015 года.

"Который год подряд продолжается длительное утверждении порядков и условий предоставления, распределений отдельных субвенций между местными бюджетами и внесения изменений в этих распределений в декабре. Поэтому субвенция на меры социально-экономического развития отдельных территорий была оказана на 1,8 млрд грн (38%) меньше плана. На конец года на счетах местных бюджетов остатки неиспользованных средств отдельных субвенций были в сумме 5 млрд грн. Это свидетельствует о низкой исполнительской дисциплине как центральных, так и местных органов власти и органов местного самоуправления", - подчеркнул Пацкан.

Кроме того, добавил он, даже уменьшенный на 16 млрд грн, до 0,7 млрд грн, план поступлений в государственный бюджет от приватизации имущества не выполнен на 0,2 млрд грн (21%). По словам Пацкана, эти недопоступления снова, как и в предыдущие годы, были замещены заимствованиями.

"В результате в поступлениях финансирования государственного бюджета на покрытие дефицита в сумме 81 млрд грн и погашение государственного долга в сумме 345 млрд грн преобладали государственные внутренние заимствования, из которых треть приобрели нерезиденты. Это увеличило риски дестабилизации финансовой ситуации в случае выхода нерезидентов с рынка внутренних заимствований. На погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга из государственного бюджета направлено 474 млрд грн, или 33% всех расходов государственного бюджета", - подчеркнул председатель Счетной палаты.