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Украина потеряла окло 3% ВВП за месяц карантина - ЦЭС
15:51 10.04.2020 |
Украина потеряла около 3% ВВП в первый месяц карантина, в случае его дальнейшего продления спад будет более стремительным, констатировал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
"Наша оценка на протяжении первого карантинного месяца - это около 3% потерянного ВВП. Это не означает прогноз минус 3% ВВП за весь 2020 год, это всего на всего означает, что если прогнозы до "коронакризиса" предусматривали рост экономики на 3-4% ВВП в 2020 году, то только сам этот месяц карантина привел нас условно к нулю", - сказал он в ходе онайн-брифинга в пятницу.
Дальнейший эффект карантина будет стоить экономике дороже, добавил Вышлинский.
В зависимости от политических решений относительно продления карантина, перспектив сотрудничества с Международным валютным фондом, эксперты центра ожидают падения ВВП на 5-10% в этом году по оптимистическому сценарию.
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