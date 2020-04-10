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Всемирный банк дает Украине $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения
14:50 10.04.2020 |
Всемирный банк дополнительно выделил Украине 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.
Об этом договорились представители Кабинета министров Украины и Всемирного банка на встрече в Киеве, информирует пресс-служба Министерства социальной политики.
"Уже в мае этого года Украина получит 50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.
Также за счет этих средств на время карантина повысят размер субсидии и снимут ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.
В Минсоцполитики информируют, что средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года.
Отмечается, что средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.
При этом предусматривается расширение программы помощи малообеспеченным семьям.
В ведомстве также информируют, что Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 150 миллионов долларов. В их числе, в частности, 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 миллионов долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом.
По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.
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