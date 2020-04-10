К строительству дорог в Украине будут привлекать международные компании - Криклий

Министерство инфраструктуры работает над тем, чтобы к строительству дорог в Украине были привлечены лучшие компании.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в интервью Укринформу.

"Наша задача - привлечь к работам лучшие компании. А это означает не только наличие квалифицированного персонала, современной техники, но и владение новейшими технологиями в дорожном строительстве. Соответственно, речь идет и о хорошем качестве, и о гарантиях на многолетнюю эксплуатацию автодорог", - сказал Криклий.

Вместе с тем, по его мнению, учитывая специфику дорожной отрасли, не стоит рассчитывать на участие 20-30-ти компаний в тендере по капитальному ремонту дороги международного или национального значения.

"Однако, даже учитывая это, конкуренция на тендерах в Украине - 3-4 компании на одну закупку - сейчас выше, чем, например, в США или Канаде, где во многих штатах за контракты конкурируют только по 2-3 компании. Сейчас мы с Укравтодор работаем над тем, чтобы привлекать к тендерам (особенно когда это касается масштабных проектов: международных дорог или мостов) опытных международных игроков, которые гарантируют качество выполнения работ и несут полную ответственность за сделанное. Так, например, тендер на достройку Запорожского моста выиграла турецкая компания «Онур», которая воплощает несколько грандиозных проектов как в самой Турции, так и на международной арене. То есть, большие инвестиции в дороги однозначно привлекают внимание международных компаний к Украине. Однако для нас особенно важно, что даже уже названа компания «Онур», работая в нашей стране (создав дочернюю компанию), нанимает украинских специалистов и платит налоги в Украине", - добавил Криклий.

Министр напомнил, что в этом году Укравтодор ввел типовую тендерную документацию, которая сейчас действует в режиме рекомендаций.

"Она базируется на унифицированном подходе к работе с подрядчиками. Для бизнеса - это гарантия прозрачных условий участия в тендере, открытой конкуренции, а также дополнительная защита от "тендерных троллей". А для Укравтодора - возможность лучше контролировать качество ремонтных работ и надежность подрядных организаций. То есть, типовая тендерная документация - гарантия того, что из-за небольших ошибок "тендерные тролли" больше не смогут блокировать закупки, обращаясь в Антимонопольный комитет, как бывало раньше", - рассказал министр.