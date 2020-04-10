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Кабмин снова запретил работать магазинам стройматериалов во время карантина
19:16 09.04.2020 |
Кабинет министров в среду разрешил, а в четверг решил снова запретить работать в период карантина учреждениям торговли строительными материалами.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующую инфографику.
«В процессе доработки принятых вчера изменений в постановления были внесены правки. Приводим изменения с их учетом», - написал Шмыгаль.
Так, согласно вчерашней информации, была разрешена деятельность почтовая и курьерская, строительные работы, сбор и заготовка отходов, а также разрешена работа химчисток и заведений торгов строительным материалам. В обновленной информации последний пункт исчез.
Как сообщал Укринформ, 8 апреля правительство на своем поддержало внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19, уточнив перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и более, которые не подлежат самоизоляции.
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