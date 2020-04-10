Финансовые новости
- |
- 10.04.20
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина в I кв. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 14,8%
18:25 09.04.2020 |
Металлургические предприятия Украины в январе-марте текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $2 млрд 57,795 млн.
Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в четверг, на черные металлы за этот период пришлось 16,79% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,69% за первые три месяца прошлого года.
В марте поступления от экспорта черных металлов составили $662,129 млн.
При этом Украина в январе-марте текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 17,8% - до $223,003 млн. В марте этот показатель составлял $84,733 млн.
Кроме того, Украина в январе-марте сократила экспорт металлоизделий на 16,7% - до $213,779 млн. В марте их поставлено на $80,765 млн.
За этот период импорт металлоизделий снизился на 14,5% - до $196,480 млн. В марте их ввезено на $72,804 млн.
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом - до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% - до $1 млрд 251,818 млн.
Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Четверг 9 апреля прошел под натиском валютных продавцов, которые опустили курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал
|Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Набсовет Укрзалізниці определился с кандидатурой и.о. компании
|В рознице 9 апреля цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ немного снизились
|Потребление топлива в Украине снизится из-за карантина на 20-30% - эксперты
|Кабмин снова запретил работать магазинам стройматериалов во время карантина
|В период карантина в Украине в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний - опрос
|Украина в I кв. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 14,8%
Это интересно
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль