Украина в I кв. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 14,8%

Металлургические предприятия Украины в январе-марте текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $2 млрд 57,795 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в четверг, на черные металлы за этот период пришлось 16,79% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,69% за первые три месяца прошлого года.

В марте поступления от экспорта черных металлов составили $662,129 млн.

При этом Украина в январе-марте текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 17,8% - до $223,003 млн. В марте этот показатель составлял $84,733 млн.

Кроме того, Украина в январе-марте сократила экспорт металлоизделий на 16,7% - до $213,779 млн. В марте их поставлено на $80,765 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 14,5% - до $196,480 млн. В марте их ввезено на $72,804 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом - до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% - до $1 млрд 251,818 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.