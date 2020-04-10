Инфляция в марте подскочила до 0,8%, но в годовом измерении замедлилась до 2,3% – Госстат

Потребительские цены в Украине после снижения на 0,3% в феврале в марте выросли на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

В то же время в марте прошлого года рост цен был еще выше – 0,9%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам марта-2020 замедлилась до 2,3% с 2,4% по итогам февраля, с 3,2% – по итогам января, 4,1% – по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в марте этого года подскочила еще сильнее – до 1,3% после того, как оставалась на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем марте базовая инфляция была ниже – 1,2%, в результате в годовом измерении она увеличилась с 3,0% до 3,1%.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 5,2%) подорожали гречневые крупы. На 3,9-1,2% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину. В то же время на 12,3% подешевели яйца, на 2,2-0,2% - мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана, сыры.

Одежда и обувь подорожали на 12,8%, в т.ч. обувь - на 13,6%, одежда - на 12,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды, отопления на 5,2%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.

Повышение цен на транспорт на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и автомобильном - на 4,0%. В то же время на 1,7% подешевели топливо и масла.

В сфере связи цены выросли на 0,6%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 17,4%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. Однако в условиях коронавируса центробанк заявил о вероятном пересмотре этого прогноза в сторону ухудшения. По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, инфляция по итогам 2020 года будет оставаться в пределах определенного Нацбанком целевого коридора 5%+/-1 процентный пункт, возможно, несколько выше.