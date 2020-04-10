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ВВП Украины в этом году может уменьшиться на 3,5% - Всемирный банк
17:37 09.04.2020 |
Экономика Украины по итогам 2020 года может снизиться на 3,5% из-за негативного влияния пандемии COVID-19.
Об этом говорится в новом прогнозе Всемирного банка.
"В случае, если кризис здравоохранения (вызванный коронавирусом - ред.) будет преодолен ко второму полугодию, и будет прогресс в направлении главных реформ, экономика (Украины - ред.) снизится на 3,5% в 2020 году", - говорится в прогнозе.
Уровень инфляции в 2020 году может вырасти до 8,9%.
По данным Всемирного банка, пандемия коронавируса ударит в этом году по экономике Украины в трех направлениях.
Во-первых, упадут денежные доходы и потребление из-за внезапных ограничительные мер в рамках карантина, в том числе в связи с прекращением работы сферы услуг и транспорта.
Во-вторых, падение поступлений средств от трудовых мигрантов из-за снижения экономической активности в Польше и других странах ЕС.
В-третьих, падение мировых цен на сырье, что повлияет на экспорт Украины.
В то же время, во Всемирном банке прогнозируют, что в 2021 году ВВП страны может уже вырасти на 3%, а в 2022 - на 4% в случае продолжения необходимых реформ, борьбы с коррупцией и сохранения макроэкономической стабильности.
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