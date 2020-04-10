Финансовые новости
- |
- 10.04.20
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Импорт сырья и средств производства в этом году уменьшился на 23,4%
15:58 09.04.2020 |
Импорт сырьевых товаров и средств производства в Украине за первый квартал 2020 года уменьшился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-до 7,07 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook.
«Импорт сырьевых товаров и средств производства упал на 23,4% - с 7,8 млрд долл. до 7,07 млрд долл. А такие товары - руда, каменный уголь, газ, нефть, черные металлы, удобрения, машины, тракторы и др - составляют 58,4% объемов импорта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 1 квартал 2020 года котлов, машин, оборудования и механических устройств было ввезено на 789 млн долларов (22% меньше, чем за 1 квартал 2019 года); тракторов для с/х работ на 97 млн долларов (на 11% меньше); моторных транспортных средств для перевозки грузов на 65 млн долларов (на 25% меньше); каменного угля на 415 млн долларов (на 44% меньше); кокса и полукокса на 8 млн долларов (на 90% меньше); минеральных удобрений на 271 млн долларов (на 37% меньше); дизельного топлива на 738 млн долларов (на 13% меньше); руды, шлаков, золы на 31 млн долларов (на 61% меньше); вместе с тем сырой нефти за указанный период было ввезено на 57% больше, чем за январь-март 2019 года, на 117 млн долларов.
Как сообщал Укринформ, согласно данным Гостаможслужбы, за 1 квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров, которые считаются «чувствительными» к незаконному ввозу, то есть продуктов, фармацевтической продукции, мобильных телефонов, бытовой техники, мебели, одежды и обуви, увеличился на 24,5%, до 3,35 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Четверг 9 апреля прошел под натиском валютных продавцов, которые опустили курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал
|Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Набсовет Укрзалізниці определился с кандидатурой и.о. компании
|В рознице 9 апреля цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ немного снизились
|Потребление топлива в Украине снизится из-за карантина на 20-30% - эксперты
|Кабмин снова запретил работать магазинам стройматериалов во время карантина
|В период карантина в Украине в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний - опрос
|Украина в I кв. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 14,8%
Это интересно
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль