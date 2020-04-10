Импорт сырья и средств производства в этом году уменьшился на 23,4%

Импорт сырьевых товаров и средств производства в Украине за первый квартал 2020 года уменьшился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-до 7,07 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook.

«Импорт сырьевых товаров и средств производства упал на 23,4% - с 7,8 млрд долл. до 7,07 млрд долл. А такие товары - руда, каменный уголь, газ, нефть, черные металлы, удобрения, машины, тракторы и др - составляют 58,4% объемов импорта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 1 квартал 2020 года котлов, машин, оборудования и механических устройств было ввезено на 789 млн долларов (22% меньше, чем за 1 квартал 2019 года); тракторов для с/х работ на 97 млн долларов (на 11% меньше); моторных транспортных средств для перевозки грузов на 65 млн долларов (на 25% меньше); каменного угля на 415 млн долларов (на 44% меньше); кокса и полукокса на 8 млн долларов (на 90% меньше); минеральных удобрений на 271 млн долларов (на 37% меньше); дизельного топлива на 738 млн долларов (на 13% меньше); руды, шлаков, золы на 31 млн долларов (на 61% меньше); вместе с тем сырой нефти за указанный период было ввезено на 57% больше, чем за январь-март 2019 года, на 117 млн долларов.

Как сообщал Укринформ, согласно данным Гостаможслужбы, за 1 квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров, которые считаются «чувствительными» к незаконному ввозу, то есть продуктов, фармацевтической продукции, мобильных телефонов, бытовой техники, мебели, одежды и обуви, увеличился на 24,5%, до 3,35 млрд долларов.