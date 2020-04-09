Кабмин ввел запретительную пошлину на уголь из России с 15 апреля

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин ввел запретительную пошлину на уголь из России с 15 апреля

 

Специальная пошлина в размере 65% на импорт российского энергетического угля в Украину вводится с 15 апреля.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №261 от 18 марта опубликовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление №624 от 17 июля 2019 года, которым были введены пошлины в размере 3-4% на поставляемое по трубопроводу российское дизтопливо и сжиженный газ.

Новым постановлением с 15 апреля введена специальная пошлина в размере 65% на все виды импортного угля из РФ, за исключением антрацитового угля, битуминозного угля и коксующегося угля для металлургической промышленности, также уголь марки Т ("тощий") для производителей электрической и тепловой энергии.

В то же время в документе нет упоминания о введении пошлины на импорт электроэнергии из РФ, о чем шла речь на заседании Кабмина 18 марта, когда было принято постановление.

Впрочем, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), накануне ввела запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на время карантина. По данным "Укрэнерго", он будет остановлен с 1 апреля.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 марта принял решение ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Документ был принят с трехдневной доработкой.

Как сообщал тогда министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, дополнительную специальная пошлина вводится на импорт из РФ электрической энергии и всех типов угля (кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности) с 1 апреля 2020 года в размере 65%.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии в Украину из РФ.

Как известно, холдинг ДТЭК Рината Ахметова настаивает на нерентабельности продажи электроэнергии на тепловых электростанциях и требует закрыть импорт электроэнергии в страну.

При этом около 90% энергетического угля в Украине добывает также ДТЭК Рината Ахметова. "ДТЭК Павлоградуголь" - крупнейшее угледобывающее предприятие в составе ДТЭК по итогам 2019 года - получило чистую прибыль в размере 6,72 млрд грн.

По данным "Укрэнерго", импорт электроэнергии в Украину в феврале составил 550,79 млнкВт-час. В тьом числе в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, было импортировано 82,9 млн кВт-ч, или 0,6% от общего производства электроэнергии в данной торговой зоне. В частности, из России импорт составил 33,99 млн кВт-ч, а из Беларуси - 48,9 млн кВт-час.

В то же время по данным Таможенной службы, в январе-феврале 2020 года на Россию приходилось более 61% импортных поставок энергетического угля в Украину. Так, за первые два месяца 2020 года был импортирован каменный уголь и антрацит на $338,01 млн, в том числе из РФ - на $207,22 млн.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк пояснял, что импорт электрической энергии из России и Беларуси, несмотря на его незначительные объемы, является фактором сдерживания роста цен в заявках отечественных игроков.

Напомним, против импорта электроэнергии из России и Беларуси активно выступает энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, в котором до лета 2019 года работал действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.
 

ПО РУБРИКАМ

13:03 Курс доллара 9 апреля слабо меняется к мировым валютам перед статистикой по безработице в США

12:35 Биржи АТР 9 апреля закрылись преимущественно ростом в ожидании пика заболеваемости коронавирусом

12:29 Справочный курс гривны 9 апреля опустился на 10.05 коп до уровня 27,2510 грн/$1

11:33 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 08.04.20

10:48 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.04.2020

10:44 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.04.20

10:39 Остаток средств на корсчетах банков 09.04.20

10:31 Золото слабо дорожает 9 апреля после публикации протокола ФРС

08:51 Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса

08:36 Биржа Kraken переманила в свой штат президента компании Blockchain

07:39 Индексы США 8 апреля закрылись ростом примерно на 3% на позитиве по COVID-19

08.04 Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины

08.04 НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

08.04 Население в марте больше сдавало валюты, чем покупало

08.04 В марте доход майнеров упал на 25%. Добыча биткоина принесла $380 млн

• дальше…

10:58 Саудовский фонд купил акции четырех европейских нефтегазовых гигантов

09:47 Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в обороте

09:33 Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса

07:49 Трамп видит прогресс в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

07:42 Шенгенские страны могут продлить ограничения на поездки в ЕС до 15 мая

08.04 Берни Сандерс выбыл из гонки за пост президента США

08.04 Суд ЕС приказал Польше остановить деятельность спорного органа по наказанию судей

08.04 ВОЗ: Европе не время ослаблять карантин

08.04 Количество зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 1000

08.04 Железнодорожное и авиасообщение восстановлено с Уханем спустя 76 дней изоляции

08.04 Moody's из-за коронавируса ухудшило прогноз по банковской системе России до негативного

08.04 Еврогруппа не договорилась о помощи Италии

08.04 Норвегия постепенно ослабляет карантин, начав с детских садов и школ

08.04 ООН: торговая сделка США и Китая не снимает неопределенность на мировом рынке

08.04 Трамп подумывает, разумно ли продолжать финансирование ВОЗ

• дальше…

08.04 В Украине впервые состоится онлайн-суд через Zoom

07.04 «Киевтеплоэнерго» начало собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

07.04 Минцифры запускает мобильное приложение для контроля за самоизоляцией: как оно будет работать

07.04 В Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий

06.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2020 года составила 28866 грн/кв.м

03.04 В Украине готовятся к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности

03.04 Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль

03.04 Украинцы рассказали, есть ли у них сбережения на период карантина

03.04 В марте средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21591 грн

03.04 Черновицкую область полностью закрывают на карантин: движение частного транспорта ограничат

03.04 Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии

02.04 Почти все умершие от Covid-19 в Украине имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диабет, новообразования, болезни почек и легких

02.04 Кличко подписал распоряжение о завершении отопительного сезона с 5 апреля

02.04 В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

01.04 Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус и принудительной госпитализации

• дальше…

12:39 Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал

11:48 «Антиколомойский» закон. Комитет работает над таблицей, она готова на 67%

09:42 Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака

08.04 Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

08.04 Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом

08.04 Пасха год кормит. Почему православным карантин страшнее коронавируса

08.04 Игра в дефолт: Пойдет ли Зеленский на войну с Коломойским

07.04 В ЦИКе предусмотрели возможность проведения онлайн-заседаний

07.04 Могилы для людей и собак. Зачем Филатов сражается с Коломойским, игнорируя Зеленского

07.04 Виталий Портников: Нужно правильно использовать российский упадок

07.04 Война за Минэнерго: Как депутаты Коломойского толкают Зеленского к дефолту

06.04 Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу

06.04 Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»

03.04 Милый друг: Смогут ли «слуги народа» убедить Зеленского, что Ермак тянет всех на дно

03.04 Прелести карантина. Почему Шмыгаль может запретить Пасху, но не митинги против Зеленского

• дальше…

13:24 Fiat представил компактный пикап Strada нового поколения

09:24 Исследователям удалось обмануть датчики отпечатков в 80% случаев

08:59 Aston Martin намерен стать «британским Ferrari»

07:59 MediaTek поймали на «накрутке» результатов синтетических тестов процессоров

08.04 Пять китайских APT десять лет незаметно атаковали Linux, Windows и Android-устройства

08.04 Mercedes-Benz EQS первым из электрокаров получит AMG-версию

08.04 Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке

08.04 Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5

07.04 WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

07.04 Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group

07.04 Как в Украине купить машину дистанционно

07.04 Zoom представила новые настройки безопасности

06.04 Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль

06.04 Самый дорогой Bentley: краска из золы, 5000-летнее дерево и другие доработки Bacalar

06.04 SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой

• дальше…

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно