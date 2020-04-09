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В Украине планируют запустить е-билет на все виды транспорта
12:22 09.04.2020 |
В Министерстве инфраструктуры Украины совместно с ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над запуском единого электронного билета на все виды транспорта по всей Украине.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
"Министерство инфраструктуры и ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над запуском SmartTicet - единого электронного билета, который позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта (железнодорожный, городской, авиа) всех перевозчиков на территории Украины", - говорится в сообщении.
По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, в ведомстве намерены максимально подготовить инфраструктуру для полноценного функционирования после завершения карантина и для этого использовать все возможности безналичной оплаты.
В частности, в ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над расширением услуг, доступных на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua, которые также можно будет оплатить с использованием PayGovUa - сервиса, которым сейчас перевозчики оплачивают услуги по бронированию разрешений.
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