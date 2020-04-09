Кабмин упростил выход украинских производителей на рынок товаров военного назначения

Кабинет министров упростил механизм выхода украинских производителей на международный рынок товаров военного назначения.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"8 апреля на заседании правительства принято решение отменить обязательства субъектов хозяйствования, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, осуществлять маркетинг рынка сбыта и устанавливать внешние цены на товары военного назначения по согласованию с ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отныне субъекты хозяйствования, которые получили полномочия на экспорт военной продукции, на практике получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с государственным концерном.

Отмечается, что реализация постановления позволит: демонополизировать процессы внешнего ценообразования; создать равные условия относительно самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности; устранить искусственные барьеры, которые приводят к излишнему расходованию ресурсов и времени предприятиями оборонно-промышленного комплекса; повысить конкурентоспособность отечественной продукции военного назначения на международном рынке вооружения и военной техники.