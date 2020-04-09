ПФУ разъяснил механизм индексации пенсий

Пенсии гражданам Украины будут проиндексированы с 1 мая согласно постановлению Кабинета министров от 1 апреля 2020 года № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в пресс-службе, перерасчет пенсий будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для расчета пенсии, в размере 1,11.

"В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера", - добавили в ПФУ.

Выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена на дом почтальонами "Укрпошты", рассказали в пресс-службе.