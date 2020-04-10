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Уровень неформальной занятости в 2019г сократился на 20,9%, вырос на 20,5%по итогам IV-кв.-2019 - Минэкономики
23:28 08.04.2020 |
Уровень неформальной занятости в 2019 году сократился на 20,9%, однако в четвертом квартале 2019 года этот показатель вырос на 20,5%, свидетельствует обзор рынка труда в Украине, обнародованный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно ему, в 2019 году неформально занятыми были 3,5 млн чел.
"По итогам 2019 года наибольшая доля неформально занятого населения наблюдалась в строительстве и сельском хозяйстве. Помимо этого, значительная доля неформально занятых задействована в оптовой и розничной торговле", - указало министерство.
По расчетам Минэкономики, в сельском хозяйстве в 2019 году неформально занятыми были 1,52 млн чел., в торговле - 644 тыс. чел., строительстве - 563 тыс. чел., промышленности - почти 195 тыс., на транспорте - почти 149 тыс., в гостиничном и ресторанном бизнесе - 77,9 тыс.
По итогам четвертого квартала 2019 года неформально занятыми были 3,4 тыс. чел., свидетельствуют данные министерства.
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