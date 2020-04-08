В Нацбанке уверены, что инфляция в этом году не превысит 10%

Национальный банк Украины пересмотрит свой прогноз относительно инфляции в текущем году, но не ожидает показателя выше 10%.

Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на итоги совещания правления НБУ с членами Cоюза украинских предпринимателей (СУП).

"Сейчас мы пересматриваем наш макроэкономический прогноз, в частности, и прогноз по инфляции. По нашим оценкам, темпы роста потребительских цен в этом году будут оставаться в однозначном коридоре", - отмечается в сообщении.

По предварительным оценкам НБУ, инфляция в марте в годовом измерении оставалась на низком уровне, и после скачка цен на ряд товаров в условиях ажиотажа вокруг эпидемии и первых дней карантинных мероприятий этот рост замедлился.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в феврале 2020 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2019 года - составила 2,4%, замедлившись с 3,2% в январе.

Национальный банк Украины в январе снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8% с 5%, прогнозируемых ранее.