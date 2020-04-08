Количество безработных в Украине выросло на 13% - Минэкономики

Количество безработных в Украине достигло 364 000 по состоянию на 7 апреля 2020 года. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом на брифинге сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%", - сказал он.

По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, а также обеспечить восстановление экономики после коронавируса.

По итогам апреля-мая Петрашко прогнозирует существенный рост количества зарегистрированных безработных, и в этой связи правительство намерено максимально упростить процедуру регистрации безработных.