Кабмин предлагает сократить на треть размер Фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров Украины надеется на принятие Верховной Радой на этой неделе изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые согласованы с Международным валютным фондом.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга.

По его словам, в парламентском бюджетном комитете продолжается работа над проектом изменений в госбюджет-2020, основные показателе которого согласованы с МВФ.

"Есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы, и мы сможем выполнить одно из условий Международного валютного фонда, чтобы разблокировать финансирование", - сказал министр.

"На сегодня проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете. В частности, изменения для борьбы с коронавирусом. Создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривень", - сообщил Марченко.

Ранее в предыдущем проекте правительства относительно изменений к бюджету предполагалось, что размер фонда борьбы с коронавирусом должен составить 97 миллиардов гривень.

При этом, бюджетный дефицит будет повышен до 298 миллиардов гривень, или до 7,5% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце марта утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, в основе которого обновленный макроэкономический прогноз с падением экономики на 3,9%, ускорением инфляции до 8,7% и среднегодовым курсом гривни на уровне 29,5 гривни/доллар.

Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.