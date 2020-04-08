Дефицит в обновленном проекте госбюжета-2020 сохранен на уровне 7,5% ВВП - глава Минфина

Дефицит в обновленном проекте государственного бюджета на 2020 год сохранен на уровне 7,5% ВВП, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Основные показатели бюджета не изменились. В части дефицита он остался на уровне 298 млрд грн, или 7,5% ВВП. Рамки доходов также практически не изменяли. Основные изменения произошли по расходам", - сказал Марченко в ходе онлайн-пресс-брифинга в Кабмине в среду после правительственного заседания.

Он уточнил, что рассчитывает на рассмотрение проекта бюджета в ближайшие дни Верховной Радой.

"На сегодняшний день бюджет дорабатывается. Есть надежда, что сегодня-завтра бюджетный комитет подаст его на рассмотрение парламента", - добавил министр.

