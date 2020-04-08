Fitch ожидает восстановления спроса на сталь до докризисного уровня не раньше конца 2021 г

Мировой спрос на сталь может достигнуть докризисного уровня не раньше конца 2021 года в случае, если пандемию коронавируса удастся сдержать до второго полугодия этого года.

По прогнозам Fitch, в 2020 году сталь будет дешеветь (несмотря на зафиксированный по итогам I квартала рост стоимости) на фоне ослабления спроса, а также из-за снижения цен на основные виды сырья. В то же время сокращение в прошлом году уровня запасов в Европе и США должно оказать некоторую поддержку ценам.

Агентство понизило рейтинг ArcelorMittal S.A до "ВВ+" с "ВВВ-", прогноз - "негативный".

Последствия для экономики от пандемии будут наблюдаться на протяжении всего 2021 года, что негативно отразится на металлопотребляющих отраслях, в том числе автомобильной промышленности и строительном секторе, говорится в материалах Fitch.

ArcelorMittal - один из крупнейших в мире производителей стали по объемам производства (89,8 млн тонн в 2019 году) и крупнейший - по производственным мощностям. На компанию проходится около 20% рынка стали в Европе и США.