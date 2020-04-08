Кабмин поддержал оплату коммуналки пенсионерами через почтальонов и по телефону

Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о предоставлении банками и националным оператором почтовой связи «Укрпошта» инструментов для дистанционной оплаты коммунальных услуг пенсионерами и другими получателями государственной социальной помощи.

Соответствующее решение принято на заседании правительства с дальнейшей доработкой отдельных положений данного постановления в течение двух дней.

По словам присутствовавшей на заседании министра социальной политики Марины Лазебной, проект постановления разработан с целью оказания помощи пенсионерам и тем получателям социальных выплат, которые сегодня не имеют возможности заплатить за услуги ЖКХ.

«Мы им хотим предложить инструмент для дистанционной оплаты и удовлетворить их бытовые потребности в условиях карантина. Что мы предлагаем: мы внедряем при поддержке украинских банков и «Укрпошты» экспериментальный проект, которым предлагаем инструменты для осуществления дистанционной оплаты услуг ЖКХ, не выходя из дому. Каждый, кто получает пенсию или социальные выплаты, будет проинформирован о возможности оплатить коммунальные услуги через банковские учреждения или «Укрпошту»», - сказала Лазебная.

Министр также подчеркнула, что «Укрпошта», кроме того, обеспечит гражданам возможность оплачивать коммунальные услуги или непосредственно у почтальона, который приносит на дом пенсию либо социальное пособие, или заказав такую услугу через телефоны горячей линии «Укрпошты».

«Кроме того, мы хотим, чтобы «Укрпошта» доставляла пенсии и социальную помощь тем получателям, которые ранее получали их в отделениях, а сейчас мы хотим, чтобы это доставлялось домой либо на банковские карты тем, у кого они есть, через денежный перевод. То есть мы расширяем перечень социальных услуг», - отметила Лазебная.

Также она сообщила, что в данном постановлении правительство рекомендует банкам внедрить возможности для снятия наличных с банковских карт в торговых сетях через платежные терминалы для получателей пенсий и денежной помощи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минсоцполитики сообщили, что получатели субсидий и льгот в Украине не лишатся их в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг во время карантина.