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Новая таможня в первом квартале выявила нарушений на полмиллиарда гривень
15:23 08.04.2020 |
Государственная таможенная служба Украины в январе-марте 2020 года выявила нарушений таможенных правил на 554,6 млн гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни в Facebook.
"В I квартале 2020 года таможня составила на 38% больше протоколов о нарушении таможенных правил с реально изъятыми предметами правонарушений и на 120% больше дел передала в суд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно таможня выявила правонарушений на 554,6 млн гривен", - говорится в сообщении.
В таможне отмечают, что на 37% к общему количеству протоколов возросло число заведенных дел с реально изъятыми предметами правонарушений, что вдвое больше показателя i квартала 2019 года. В частности, среди изъятых таможней предметов правонарушений: на 73% больше промышленных товаров на сумму 134,3 млн грн (в прошлом году - на 77,5 млн грн), на 69% больше валюты на сумму 28,2 млн грн (в прошлом году - на 16,7 млн грн) и на 20,03 млн грн продовольственных товаров.
На 120% больше дел передано на рассмотрение суда: 3 561 на сумму почти 286 млн грн.
По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 131 млн грн.
36% от общего количества протоколов составляют дела в связи с незаконным перемещением товаров и уклонением от уплаты таможенных платежей.
На 50% большая доля протоколов о нарушении таможенных правил, составленных в отношении должностных лиц, и составляет 16,5% от общего количества (842 протоколы), зато в прошлом году - 749 протоколов и это 8% от общего количества составленных протоколов.
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