Финансовые новости
- |
- 08.04.20
- |
- 04:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Участие юрлиц в обороте земель и своевременный референдум определит конечный успех реформы земли - IFC
15:58 07.04.2020 |
Участие юридических лиц в обороте земель и проведение своевременного референдума относительно участия иностранцев определит конечный успех земельной реформы и ее влияние на экономику Украины, считает региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.
"IFC, член группы Всемирного банка, приветствует принятие закона об обороте земель украинским парламентом. Это важный шаг на пути разблокирования значительных инвестиций в аграрный сектор, увеличения сельскохозяйственного производства с большей добавленной стоимостью и способствования доступу фермеров к финансированию. Однако есть необходимость принятия дополнительных законодательных актов для обеспечения прозрачности и эффективности работы рынка земли", - сказал Пеллмар в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Помимо этого, именно реализация участия юридических лиц в обороте земель для усиления конкуренции, ослабления ограничений по количеству земли для покупки и своевременное проведение референдума по участию иностранцев будут определять конечный успех реформ и влияние ее на экономику Украины", - добавил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Укрепление курса гривны на межбанке вызвано продажами доллара со стороны крупных государственных компаний
ТОП-НОВОСТИ
|Могилы для людей и собак. Зачем Филатов сражается с Коломойским, игнорируя Зеленского
|Вирусная атака: выдержат ли украинские банки новый кризис
|«Старый» Коболев — «новый» «Нафтогаз»: почему топ-менеджерам госкомпании ищут замену
|Виталий Портников: Нужно правильно использовать российский упадок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Киевтеплоэнерго» начало собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков
|EBA призывает НКРЭКУ рассматривать переход на стимулирующее тарифообразование после карантина
|Цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в рознице 7 апреля снижались в пять раз медленее, чем в мелком опте
|Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2020 год сразу на $10 за баррель
|Витренко прокомментировал информацию о том, что ему ищут замену в «Нафтогазе»
|Участие юрлиц в обороте земель и своевременный референдум определит конечный успех реформы земли - IFC
Это интересно
|Официально про Core i9-10900K. Десять ядер и частота до 5,3 ГГц
|Nissan назвал три причины отказаться от вертикальных планшетов в машинах
|Самые производительные смартфоны по итогам марта 2020 года
|Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H