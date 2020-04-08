В Украине падение ВВП в январе-феврале составило 0,2% - Минэкономики

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По итогам февраля сокращение экономики замедлилось. Так, сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 1,8% против в 2,6% в январе. Это произошло в результате улучшения в основных видах экономической деятельности, в том числе за счет дополнительного дня в феврале 2020 года. В частности, наблюдался рост во внутренней торговле и с/г производстве, сокращение падения в промышленности и транспорте", - указало министерство на сайте.

Как результат, сокращение ВВП в январе-феврале оценено Минэкономики на уровне 0,2%. В феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей начали чувствовать негативное влияние распространения в мире COVID-19 (металлургия и авиатранспорт), уточняется в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что пандемия коронавируса и существенное падение цен на мировых рынках, введение карантина в Украине и другие ограничения серьезно повлияют на производственную сферу, особенно в первом полугодии этого года.

Согласно обзору, в январе-феврале впервые с 2016 года строительство продемонстрировало спад на 0,6% против +22,6% за два месяца 2019-го. На это прежде всего повлиял негативный показатель строительства инженерных сооружений, который в прошлом году показал чрезвычайно высокий результат.

Падение промышленности в феврале-2020 года замедлилось к 1,5%, тогда как в январе оно достигало 5,1%. В частности, металлургическое производство сократилось на 4,1% по сравнению с 10,3% сокращения в январе. Машиностроение просело в феврале на 13,2% против -10,5% месяцем ранее. В то же время ускорение темпов роста в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+6,6% в феврале против +2,9% в январе) состоялось на фоне рекордного урожая подсолнечника и благоприятной конъюнктуры на подсолнечное масло.

Помимо этого, в феврале рост на 27% показало табачное производство, тогда как в январе оно выросло на 17,5%.

Согласно обзору, за счет животноводства сельское хозяйство показало рост в феврале на 1%, хотя месяц ранее этот показатель был на уровне -0,75%. Как указало Минэкономики, положительную динамику в январе-феврале 2020 года показала внутренняя торговля - рост на 2,5%, что произошло благодаря развитию розничного сегмента.

Минэкономики также зафиксировало снижение грузооборота: на 12,2% - в феврале и на 16% - за два месяца.

Ведомство напоминает, что в 2019 году рост ВВП Украины немного замедлился - до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП - до 1,6% с 3,6%.

Как сообщалось, НБУ в конце января сохранил прогноз ускорения роста ВВП в 2020-2021 годах соответственно до 3,5% и 4%, однако в апреле центробанк намерен пересмотреть свой прогноз.

