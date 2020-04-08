Финансовые новости
- |
- 08.04.20
- |
- 04:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине падение ВВП в январе-феврале составило 0,2% - Минэкономики
15:54 07.04.2020 |
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"По итогам февраля сокращение экономики замедлилось. Так, сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 1,8% против в 2,6% в январе. Это произошло в результате улучшения в основных видах экономической деятельности, в том числе за счет дополнительного дня в феврале 2020 года. В частности, наблюдался рост во внутренней торговле и с/г производстве, сокращение падения в промышленности и транспорте", - указало министерство на сайте.
Как результат, сокращение ВВП в январе-феврале оценено Минэкономики на уровне 0,2%. В феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей начали чувствовать негативное влияние распространения в мире COVID-19 (металлургия и авиатранспорт), уточняется в сообщении.
При этом в министерстве отмечают, что пандемия коронавируса и существенное падение цен на мировых рынках, введение карантина в Украине и другие ограничения серьезно повлияют на производственную сферу, особенно в первом полугодии этого года.
Согласно обзору, в январе-феврале впервые с 2016 года строительство продемонстрировало спад на 0,6% против +22,6% за два месяца 2019-го. На это прежде всего повлиял негативный показатель строительства инженерных сооружений, который в прошлом году показал чрезвычайно высокий результат.
Падение промышленности в феврале-2020 года замедлилось к 1,5%, тогда как в январе оно достигало 5,1%. В частности, металлургическое производство сократилось на 4,1% по сравнению с 10,3% сокращения в январе. Машиностроение просело в феврале на 13,2% против -10,5% месяцем ранее. В то же время ускорение темпов роста в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+6,6% в феврале против +2,9% в январе) состоялось на фоне рекордного урожая подсолнечника и благоприятной конъюнктуры на подсолнечное масло.
Помимо этого, в феврале рост на 27% показало табачное производство, тогда как в январе оно выросло на 17,5%.
Согласно обзору, за счет животноводства сельское хозяйство показало рост в феврале на 1%, хотя месяц ранее этот показатель был на уровне -0,75%. Как указало Минэкономики, положительную динамику в январе-феврале 2020 года показала внутренняя торговля - рост на 2,5%, что произошло благодаря развитию розничного сегмента.
Минэкономики также зафиксировало снижение грузооборота: на 12,2% - в феврале и на 16% - за два месяца.
Ведомство напоминает, что в 2019 году рост ВВП Украины немного замедлился - до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП - до 1,6% с 3,6%.
Как сообщалось, НБУ в конце января сохранил прогноз ускорения роста ВВП в 2020-2021 годах соответственно до 3,5% и 4%, однако в апреле центробанк намерен пересмотреть свой прогноз.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Укрепление курса гривны на межбанке вызвано продажами доллара со стороны крупных государственных компаний
ТОП-НОВОСТИ
|Могилы для людей и собак. Зачем Филатов сражается с Коломойским, игнорируя Зеленского
|Вирусная атака: выдержат ли украинские банки новый кризис
|«Старый» Коболев — «новый» «Нафтогаз»: почему топ-менеджерам госкомпании ищут замену
|Виталий Портников: Нужно правильно использовать российский упадок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Киевтеплоэнерго» начало собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков
|EBA призывает НКРЭКУ рассматривать переход на стимулирующее тарифообразование после карантина
|Цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в рознице 7 апреля снижались в пять раз медленее, чем в мелком опте
|Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2020 год сразу на $10 за баррель
|Витренко прокомментировал информацию о том, что ему ищут замену в «Нафтогазе»
|Участие юрлиц в обороте земель и своевременный референдум определит конечный успех реформы земли - IFC
Это интересно
|Официально про Core i9-10900K. Десять ядер и частота до 5,3 ГГц
|Nissan назвал три причины отказаться от вертикальных планшетов в машинах
|Самые производительные смартфоны по итогам марта 2020 года
|Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H