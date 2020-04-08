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В Украине треть малого и микробизнеса планирует сократить количество сотрудников - опрос ЕБА
12:54 07.04.2020 |
Треть малого бизнеса (31%) планирует сокращение сотрудников, еще 21% не определились, а 48% респондентов не планируют сокращений, свидетельствует экспрес-опрос Европейской бизнес ассоциации среди 155 представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine.
Согласно результатам опроса, который был проведен с 24 по 30 марта, 78% сообщают о потере до 75% доходов, 18% - рассматривают вариант закрытия бизнеса, 4% фиксируют увеличение прибыли.
Среди респондентов 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% собственников бизнеса сохранят выплаты в нынешнем размере, указала ЕБА.
"Период карантина действительно очень сложный, особенно для таких компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий пока нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа", - прокомментировала менеджер проекту Unlimit Ukraine Елена Эро.
В то же время 47% собственников малого бизнеса будут искать новые возможности для развития, если карантин продлится на неопределенный период, а 22% будут вынуждены закрыть бизнес.
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