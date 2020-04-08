Электронный кабинет застройщика возобновит работу до конца недели

Электронный кабинет застройщика (ЭКЗ) к концу недели возобновит свою работу, а также будет продолжена автоматизация услуг и внедрение Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом шла речь на встрече министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева с представителями Министерства цифровой информации Украины, проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» и Офиса поддержки и внедрения реформ при Минрегионе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Возобновление работы электронного кабинета застройщика важно особенно сейчас, когда удаленная работа большинства ресурсов позволяет решать насущные вопросы без нарушения карантинного режима. Поскольку сейчас ГАСИ находится в переходном периоде, должна быть возможность физической подачи документов. В будущем, когда мы вместе отработаем все механизмы, вмешательство чиновников и риск их неправомерных действий будут минимизированы», - сказал Чернышов.

Участники встречи считают, что для недопущения незаконных вмешательств в работу ЭКЗ, Минрегион должен стать держателем кабинета и Реестра строительной деятельности, Минцифра будет отвечать за техническое администрирование,ГАСИ будет выступать в качестве пользователя системы.

Было решено, что в рамках Меморандума о сотрудничестве в сфере автоматизации административных процессов в строительстве будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители обоих министерств, проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS», Офиса поддержки и внедрения реформ при Минрегионе и ГАСИ.

Минрегион и Минцифра работают над разработкой технического задания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Как сообщалось, е-кабинет застройщика начал действовать в Украине в конце 2019 года. Он должен предоставлять административные услуги для строительства объектов незначительного класса СС1 онлайн и без участия чиновников. Из-за многочисленных атак на ресурс, Государственная архстройинспекция и Министерство цифровой трансформации в марте были вынуждены приостановить его работу для проработки и устранения недостатков.