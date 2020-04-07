НБУ в 2019 г. существенно увеличил долю доллара в валютных активах

Долларовые активы Национального банка Украины (НБУ) в 2019 году возросли на 17,2% - до эквивалента 484,6 млрд грн, тогда как в целом валютные активы увеличились на 5,4% - до 661,7 млрд грн, сообщается в годовом отчете НБУ.

Согласно ему, активы в евро упали на 18,5% - до 63,5 млрд грн, в SDR - на 14,7%, до 66,3 млрд грн, в английских фунтах - на 20,7%, до 13,7 млрд грн, в других валютах - на 19,3%, до 33,6 млрд грн.

Нацбанк также указал, что существенно снизил объем средств и депозитов в иностранной валюте в прошлом году - на 23,3%, до 89,5 млрд грн, нарастив вклады в ценные бумаги нерезидентов - на 16,6%, до 505,0 млрд грн.

При этомв долларах денежные средства и депозиты в 2019 году увеличились на 12,4% - до 78,9 млрд грн, ценные бумаги - на 18,1%, до 404,8 млрд грн.

Согласно отчету, за минувший год валютные обязательства Нацбанка перед банками возросли почти в 36 раз - до 24,1 млрд грн (почти все в долларах), тогда как перед правительством и госучреждениями - сократились на 39%, до 18,7 млрд грн (из них в долларах - до 8,6 млрд грн, в евро - 10,2 млрд грн).

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2019 году возросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд. Чистые международные резервы на начало этого года составляли $15,8 млрд.

За первые два месяца 2020 года Нацбанк продолжил наращивать долю доллара в резервах, доведя ее до 77,7% с 76,7% на начало года, одновременно доля евро уменьшилась с 10,6% до 10,2%, фунтов, иен и юаней - соответственно с 2,3% до 2,1%, с 2,3% до 2% и с 3,1% до 2,8%.

Доля золота увеличилась с 4,8% до 5% благодаря его подорожанию.