Большинство фирм ожидают падения производства, но не собираются увольнять работников

Большинство предприятий ожидает снижения товарооборота или объема производства из-за карантина. При этом около 77% опрошенных предприятий не ожидает изменений в количестве работников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса относительно экономической активности предприятий, проведенного с 30 марта по 1 апреля Национальным банком Украины, сообщает НБУ в своем Экономическом обзоре недели.

По данным НБУ, предприятия не настроены увольнять, а в сельскохозяйственных и тех, кто работает на внутренний рынок, рассчитывают на увеличение работников.

Среди тех, кто ожидал снижения количества работников, - предприятия-импортеры и торговля.

В то же время, отмечает Нацбанк, доля тех, кто ожидает уменьшения работников, за последнюю неделю снизилась.

Отмечается, что во время опроса было получено 102 ответа, из них: 24% - предприятия сельского хозяйства, 32% - предприятия перерабатывающей промышленности, 41% - предприятия оптовой и розничной торговли.