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За две недели карантина количество вакансий в Украине сократилось на 34% - НБУ
08:13 06.04.2020 |
За две недели карантина количество вакансий на украинском рынке труда сократилось на 34%.
Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем Экономическом обзоре недели.
Как отмечается в обзоре, в течение II недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в І. "За две недели они уменьшились на 34%, отражая худшие ожидания предпринимателей относительно будущих доходов", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться) в дальнейшем практически не менялась.
Как отмечается в обзоре, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) за исключением розничной торговли и финансов.
В то же время, по данным Нацбанка, большинство предприятий ждет снижения товарооборота/объема производства, однако, пока они не настроены на увольнение работников.
Как сообщалось, в Украине 11 марта 2020 года был введен общегосударственный карантин до 3 апреля 2020 года из-за эпидемии коронавируса. 25 марта Кабмин усилил карантинные мероприятия и ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.
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