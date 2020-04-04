Кабмин снял запрет на продажу и аренду автомобилей во время карантина

Кабинет министров Украины разрешил в период установленного карантина (до 24 апреля текущего года) деятельность по продаже и предоставлению в аренду транспортных средств, которая была запрещена после введения в стране с 12 марта карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса СОVID-19.

Соответствующие изменения в постановление № 211 правительство утвердило 2 апреля своим постановлением №255.

Кроме того, постановлением разрешена деятельность по сертификации и испытанию транспорта.

Как сообщалось, ранее 26 марта правительство также сняло запрет на деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Постановление вступает в силу после опубликования в газете "Урядовый курьер" или "Голос Украины".

"Контактная продажа транспортных средств вновь разрешена без ограничений! Но, конечно, при соблюдении всех противоэпидемических мер!" - написал в Фейсбук глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Как сообщалось, после введения карантина автосалоны перешли в режим работы он-лайн с возможностью заказа и адресной доставки автомобилей. Если в первую неделю карантина продажи авто выросли на 74% к докарантинной, то во вторую неделю уже сократились на 48% к первой.

