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Новая таможня протестирует софт для присоединения к Системе общего транзита
22:27 03.04.2020 |
Подразделения Гостаможслужбы начали тестирование софта для присоединения к Системе общего транзита (NCTS), благодаря чему украинский бизнес сможет подавать одну таможенную декларацию при перемещении груза 35 странами.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
"Государственная таможенная служба начала тестирование софта для присоединения к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS). NCTS дает, в частности, возможность украинской таможне напрямую обмениваться данными по результатам таможенного контроля с таможенными органами стран ЕС и наоборот", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы". Закон предусматривает присоединение к соответствующей Конвенции после успешного тестирования NCTS в Украине (процесс займет около года). Членами этой Конвенции являются 35 стран.
"Необходимый программный комплекс для присоединения к NCTS в декабре 2019 года Гостаможслужбе подарила литовская таможня. ЕС финансирует его развертывания в стране, адаптацию и перевод. Техническую поддержку по реализации проекта предоставляет греческая компания IntraSoft - победитель тендера, проведенного EU4PFM. Сейчас таможенный пункт аэропорта "Борисполь" и Киевская таможня успешно осуществили пробный обмен таможенными декларациями в тестовой среде", - рассказали в пресс-службе.
Далее должно состояться тестирование электронной передачи данных между таможнями в пределах Украины.
"Когда Гостаможслужба успешно оттестирует взаимодействие всех участников, это позволит Украине присоединиться к упомянутой Конвенции", - заявили в ведомстве.
Среди преимуществ участия в NCTS в Гостаможслужбе называют возможность бизнеса осуществлять обмен электронными данными с таможней, прозрачные правила транзита товаров, а следовательно, уменьшение коррупционных рисков. Также будут введены специальные транзитные упрощения: например, предприятие будет иметь право при подаче электронной транзитной декларации самостоятельно пломбировать товар и вывозить его с собственного склада без предъявления таможне отправления.
Для таможни участие в NCTS даст возможность предупредить мошеннические действия с товаросопроводительными документами, когда, например, в Украине заявляется одна стоимость товара, а в Польше - другая. Также ожидается существенное сокращение количества и сроков процедур во время таможенного оформления и таможенного контроля.
Новая таможня уже предоставила предложения к нормативно-правовым актам для внедрения NCTS в Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.
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