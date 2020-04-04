Новая таможня протестирует софт для присоединения к Системе общего транзита

Подразделения Гостаможслужбы начали тестирование софта для присоединения к Системе общего транзита (NCTS), благодаря чему украинский бизнес сможет подавать одну таможенную декларацию при перемещении груза 35 странами.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

"Государственная таможенная служба начала тестирование софта для присоединения к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS). NCTS дает, в частности, возможность украинской таможне напрямую обмениваться данными по результатам таможенного контроля с таможенными органами стран ЕС и наоборот", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы". Закон предусматривает присоединение к соответствующей Конвенции после успешного тестирования NCTS в Украине (процесс займет около года). Членами этой Конвенции являются 35 стран.

"Необходимый программный комплекс для присоединения к NCTS в декабре 2019 года Гостаможслужбе подарила литовская таможня. ЕС финансирует его развертывания в стране, адаптацию и перевод. Техническую поддержку по реализации проекта предоставляет греческая компания IntraSoft - победитель тендера, проведенного EU4PFM. Сейчас таможенный пункт аэропорта "Борисполь" и Киевская таможня успешно осуществили пробный обмен таможенными декларациями в тестовой среде", - рассказали в пресс-службе.

Далее должно состояться тестирование электронной передачи данных между таможнями в пределах Украины.

"Когда Гостаможслужба успешно оттестирует взаимодействие всех участников, это позволит Украине присоединиться к упомянутой Конвенции", - заявили в ведомстве.

Среди преимуществ участия в NCTS в Гостаможслужбе называют возможность бизнеса осуществлять обмен электронными данными с таможней, прозрачные правила транзита товаров, а следовательно, уменьшение коррупционных рисков. Также будут введены специальные транзитные упрощения: например, предприятие будет иметь право при подаче электронной транзитной декларации самостоятельно пломбировать товар и вывозить его с собственного склада без предъявления таможне отправления.

Для таможни участие в NCTS даст возможность предупредить мошеннические действия с товаросопроводительными документами, когда, например, в Украине заявляется одна стоимость товара, а в Польше - другая. Также ожидается существенное сокращение количества и сроков процедур во время таможенного оформления и таможенного контроля.

Новая таможня уже предоставила предложения к нормативно-правовым актам для внедрения NCTS в Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.