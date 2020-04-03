В мартовских регистрациях 3 из 4 авто были импортным секонд-хендом

В марте на украинские номера перешли 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром.

По сравнению с мартовским результатом прошлого года количество регистраций таких машин упало на 61 процент. Такая ситуация была вызвана тем, что последние две недели месяца Сервисные центры МВД в условиях карантина перестали оказывать услуги по регистрации не новых авто.

Но даже несмотря на это, импортный секонд-хенд продолжает занимать доминирующее положение на первичном рынке легковых авто. Так в марте из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, новой была только каждая четвертая машина. В результате, пополнение легкового автопарка страны в прошлом месяце на 75% состояло из растаможенных авто с пробегом.

Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца остается Volkswagen Passat. В марте 2020 года украинцы привезли и успели зарегистрировать 1099 подержанных Пассатов.

Вторым, с небольшим отставанием от лидера, стал Renault Megane, в прошлом месяце на украинские номера перешли 1084 авто этой модели.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом - 982 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели стали 861 украинец.

Замыкает пятерку лидеров - Ford Focus с результатом 695 мартовских регистраций.

Всего по итогам первого квартала 2020 года украинскую прописку получили 79,5 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что почти на 57% меньше, чем годом ранее. Но, несмотря на это, их доля на первичном рынке составила 80 процентов.