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В мартовских регистрациях 3 из 4 авто были импортным секонд-хендом
17:43 03.04.2020 |
В марте на украинские номера перешли 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром.
По сравнению с мартовским результатом прошлого года количество регистраций таких машин упало на 61 процент. Такая ситуация была вызвана тем, что последние две недели месяца Сервисные центры МВД в условиях карантина перестали оказывать услуги по регистрации не новых авто.
Но даже несмотря на это, импортный секонд-хенд продолжает занимать доминирующее положение на первичном рынке легковых авто. Так в марте из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, новой была только каждая четвертая машина. В результате, пополнение легкового автопарка страны в прошлом месяце на 75% состояло из растаможенных авто с пробегом.
Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца остается Volkswagen Passat. В марте 2020 года украинцы привезли и успели зарегистрировать 1099 подержанных Пассатов.
Вторым, с небольшим отставанием от лидера, стал Renault Megane, в прошлом месяце на украинские номера перешли 1084 авто этой модели.
На третьем месте Skoda Octavia с результатом - 982 растаможенных и зарегистрированных авто.
Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели стали 861 украинец.
Замыкает пятерку лидеров - Ford Focus с результатом 695 мартовских регистраций.
Всего по итогам первого квартала 2020 года украинскую прописку получили 79,5 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что почти на 57% меньше, чем годом ранее. Но, несмотря на это, их доля на первичном рынке составила 80 процентов.
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