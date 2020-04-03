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Минфин рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до $5 млрд - министр
17:20 03.04.2020 |
Украина в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонд в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", - сказал он в эфире канала "Украина24".
Министр указал, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов - о банках и изменениях в госбюджет-2020.
"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", - отметил Марченко.
Он указал, что МВФ и Нацбанк поддерживает правительство в том, что оно может отойти от прежних ограничений дефицита госбюджета. Глава Минфина подчеркнул, что есть "большие надежды", что удастся профинансировать такой рост дефицита за счет внешней поддержки.
Марченко сообщил, что 2 апреля прошла встреча с послами G-7, на которой обсуждался вопрос дополнительного финансирования бюджета, переговоры с лидерами этих стран ведет также президент Украины Владимир Зеленский.
"Есть надежда на то, что получим поддержку США, Канады, Франции, Германии и так далее", - сказал глава Минфина.
По его словам, уже есть определенные договоренности о получении помощи со стороны Всемирного банка и ЕС, которая будет разблокирована после получения транша МВФ. Помимо того, есть надежды, что может быть проговорен вопрос ролл-овера еврооблигаций Украины на $1 млрд, выпущенных под гарантии США, срок погашения которых наступает в мае этого года, добавил Марченко.
Он также сообщил, что в пятницу проведет переговоры с министром финансов Германии по вопросу кредитной поддержки, о возможности которой Зеленский говорил с канцлером Ангелой Меркель.
"Отсутствуют риски неплатежей или даже разговора о каких-то реструктуризациях. Вопрос выплаты и обслуживания госдолга абсолютно контролируемый. Я вижу, что мы можем закрыть выплаты долгов и при этом обеспечить выполнение наших социальных обязательств, которые дополнительно возникли в период кризиса", - подчеркнул глава Минфина, напомнив в том числе о пиковых выплатах по госдолгу в сентябре из-за погашения еврооблигаций.
Марченко указал, что Минфин находится в тесном взаимодействии с Нацбанком, каждую неделю координируя свои действия на уровне глав и заместителей.
Как сообщалось, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).
Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли.
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