В Украине на 9,6% уменьшились объемы реализации промышленной продукции

За январь-февраль 2020 года объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 384,37 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За два месяца 2020 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 384,37 млрд грн, что на 9,6% меньше, чем за январь-февраль 2019 года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 100,49 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за январь-февраль 2020 года было реализовано на 53,84 млрд грн (на 20,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых за пределы страны - на 14,12 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 10,19 млрд грн (на 33,3% меньше); сырой нефти и природного газа - на 16,67 млрд грн (на 31,5% меньше); металлических руд - на 22,68 млрд грн (на 6,1% меньше).

Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 220,95 млрд грн (на 8,1% меньше, чем за январь-февраль 2019 года), из которых за пределы страны - на 85,78 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 78,32 млрд грн (на 0,2% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий - на 54,97 млрд грн (на 18,3% меньше); продукции машиностроения - на 22,82 млрд грн (на 10,0% меньше).

Также за январь-февраль 2020 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 65,23 млрд грн (на 4,2% больше по сравнению с январем-февралем 2019 года), произведено и распределено газа - на 17,99 млрд грн (на 34,7% меньше).

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2019 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 650,4 млрд грн. Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год было реализовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018 год), перерабатывающей промышленности - на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше), произведено, передано и распределено электроэнергии на 331,36 млрд грн (на 0,7% больше), газа - на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).