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Глава ГНС Верланов заявил об увеличении сальдо НДС на 64% по сравнению с 2019 годом
16:55 03.04.2020 |
В первом квартале 2020 сальдо НДС почти на 64% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.
"Задача Минфина на I квартал по НДС выполнен на 101,7%. Мало кто верил, что это возможно в современных условиях, но, как говорят в футболе, счет на табло. Этот результат лучше всяких слов говорит, эффективной ли была наша борьба с "скрутками" и другими минимизационными схемам", - отметил глава ГНС.
Он также отметил, что в условиях замедления экономики налоговая все равно фиксирует увеличение поступлений от НДС.
"База налогообложения с прошлого года снизилась на 1,4%, а суммы к уплате выросли на 6,5%. В первом квартале сальдо НДС почти на 64% больше, чем в прошлом году. Так выглядит реальная борьба с теневыми схемами!", - подытожил Сергей Верланов.
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