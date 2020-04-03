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Потребление электроэнергии во время карантина снизилось на 7,5%
12:55 03.04.2020 |
Потребление электрической энергии во время карантина, за период с 12 по 31 марта 2020 года, снизилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 7 млрд 910,912 млн кВт-ч, свидетельствуют оперативные данные, предоставленные оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" агентству "Интерфакс-Украина".
Средняя температура за обозначенный период составляла 5,6°против 4,9° в 2019 году.
В первую неделю карантина, в период с 12 по 18 марта (средняя температура составляла 5,0°), Украина потребила 2 млрд 837,778 млн кВт-ч, что на 6,8% меньше, чем за аналогичные даты прошлого года (при средней температуре в 3,7°) и на 0,9% выше показателя за предшествующую неделю - с 5 по 11 марта (8,5°).
Потребление в период с 19 по 25 марта, составило 2 млрд 785,828 млн кВт-ч (при 4,0°), что на 6,6% ниже аналогичного периода прошлого года (при 5,5°) на 1,8% ниже показателя первой карантинной недели, и на 0,9% меньше показателя недели, которая предшествовала введению карантина.
По итогам последних шести дней марта (8,2°) Украина потребила 2 млрд 287,306 млн кВт-ч, что на 9,2% ниже аналогичного периода прошлого года (5,4°).
В целом, по оперативным данным, потребление э/э в марте при средней температуре в 6,4° составило 12 млрд 414,144 млн кВт-ч, что на 7,2% меньше марта 2019 года, когда средняя температура равнялась 4,7°.
Ранее оператор системы передачи э/э НЭК "Укрэнерго" прогнозировал, что потребление электроэнергии в Украине по итогам марта на фоне карантинных мероприятий может снизиться на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тоже время оператор отмечал, что помимо карантина, в рамках которого была ограничена работа ряда предприятий разных секторов экономики, потребление э/э также будет снижаться за счет сезонных факторов - теплой погоды и уменьшения объемов теплоснабжения
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