Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам

Украине в течение апреля-июня необходимо выплатить 50,55 млрд гривен по внешним долгам и 91,21 млрд гривен по внутренним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

В частности, по внешним долгам во втором квартале Украине необходимо выплатить 8,52 млрд гривен за обслуживание долга и 42,03 млрд гривен - погасить.

За обслуживание внутреннего долга во втором квартале Украине необходимо выплатить 27,81 млрд гривен, погасить - 63,4 млрд гривен, из которых почти 100% - ОВГЗ.

Пик выплат в текущем году приходится на 3-й квартал.

В июле-сентябре Украине необходимо будет выплатить по внутренним долгам 73,35 млрд гривен (17,59 млрд гривен - обслуживание, 55,76 млрд - погашение), 94,57 млрд гривен - по внешним долгам (20,2 млрд гривен - обслуживание, 74,37 млрд - погашение).

Если в 2020 году платежи по госдолгу запланированы в сумме 449,75 млрд гривен, то в 2021 году они снизятся до 323,57 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в марте сократился на 38,8% с 17,182 млрд гривен (на 1 марта) до 10,517 млрд гривен (на 1 апреля).

После того, как в январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи, в феврале 2020 года государственный бюджет по доходам выполнен на 93,7%.

После создания в Украине Агентства по управлению госдолгом, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.