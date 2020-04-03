Правительство увеличило страхование от несчастных случаев на производстве

Правительство Украины увеличило на 11% ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве.

Об этом 2 апреля сообщили в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности.

«Ежемесячные страховые выплаты, финансируемые Фондом социального страхования Украины для пострадавших на производстве и членов их семей, увеличатся на 11%. Соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики во исполнение Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», Кабинет Министров Украины принял на своем заседании 1 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что страховые выплаты будут перечислены с 1 марта 2020 года на коэффициент 1,11.

В целом выплаты повысят для 205,2 тыс. человек, из которых пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний почти 195,6 тыс. человек и членов их семей - более 9,6 тыс. человек.