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В марте таможня «сдала» в бюджет 84% от плана
07:59 03.04.2020 |
В марте 2020 года поступления в государственный бюджет Украины от Государственной таможенной службы составляли 29 миллиардов гривень (1,1 миллиарда долларов США) или 84% от запланированного в бюджете.
Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов в Facebook.
"Подводим итоги месяца. В марте 2020 года поступления госбюджета от таможни составляли 29 млрд грн (1,1 млрд долл.) или 84% от запланированного в бюджете", - говорится в сообщении.
Нефёдов объяснил, что таможня собирает налоги с импорта товаров. Объем облагаемого налогом импорта в марте 2020 года составил 5,2 млн тонн или 4,4 млрд долларов. Это на 13,5% меньше по весу и на 4,7% меньше по стоимости по сравнению с мартом 2019 года. При этом в марте 2020 года объем начисленных к уплате таможенных платежей (% от стоимости товара, который ввозится в Украину) был равен 1,1 млрд долларов, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам Нефёдова, в бюджет-2020 заложено, что облагаемый налогом импорт в марте вырастет на + 11,3%, но он упал - до -4,7%. "На это влияет несколько факторов: падение цен на сырье (падают цены на нефть, прокат и т.д.), проблемы с поставками из Китая из-за коронавируса, ограничение движения на границах", - объяснил руководитель таможни.
Он также добавил, что курсовая разница гривни между плановой и фактической в марте 2020 года составила -2,2%.
"Таким образом, ограничительные меры в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушение логистических цепочек уже сказываются на товарообороте между Украиной и миром. И эта тенденция, к сожалению, характерна для всех стран", - отметил Нефёдов.
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