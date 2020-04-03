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На портале «Дія» открыть собственное дело можно за 10 минут – Минцифры
22:47 02.04.2020 |
На портале государственных услуг "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.
"На портале https://diia.gov.ua уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет.
Подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров", - говорится в сообщении.
Кроме этого, можно будет проверить информацию о себе из 5 государственных реестров - для этого на портале "Дія" необходимо зарегистрироваться в собственном кабинете гражданина.
"Таким образом каждый желающий получит доступ к информации исключительно о себе", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в кабинете гражданина доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении Дія, - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
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