Спрос на склады в пределах города может вырасти в 2020г из-за усиления онлайн-продаж - CBRE

Усиление e-commerce в условиях карантина будет стимулировать спрос на складские помещения в пределах города в 2020 году, говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE Ukraine (Киев).

"Как и в течение последних десяти лет, e-сommerce снова станет катализатором спроса и приведет к сдвигам и изменениям на рынке складской недвижимости в следующем цикле. E-commerce будет стимулировать спрос на формат так называемых складов в пределах города (incity warehouses, urban warehouses). В 2020 году могут быть заключены сделки по приобретению бывших промышленных объектов в городе для переоборудования под складские помещения", - считают в CBRE.

При этом ухудшение экономической ситуации может содействовать приобретению игроками рынка земельных участков под девелопмент built-to-suit проектов по сниженным ценам. Однако запуск новых проектов может быть приостановлен из-за ограниченной работы госорганов и задержки в обработке разрешительной документации.

"Большое количество представителей индустриальной недвижимости заняли выжидательную позицию, что, скорее всего, означает сокращение арендной активности и уровня вакантности в 2020 году. Однако вероятность негативного поглощения на индустриальном рынке минимальна. Складские услуги на данный момент очень востребованы, более чем когда-либо ранее, что позволит большинству операторов логистических и складских услуг оставаться "на плаву" в течение всего периода кризиса", - прогнозирует CBRE.

По данным консалтинговой компании, фармацевтическая дистрибуция, продуктовый ритейл и его логистика переживают пик продаж в условиях карантина на 40-50% выше, чем в новогодний сезон, на который тот традиционно приходится.

По словам директора департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine Натальи Сокирко, увеличение продаж вынуждает фармацевтических, продуктовых и e-commerce операторов искать дополнительные складские помещения на ближайшие 6-12 месяцев, однако аналитики CBRE ожидают снижения тенденции спроса на краткосрочную аренду из-за падения покупательной способности потребителей в условиях кризиса.

В свою очередь сегменты horeca и оффлайн-ритейлеры нуждаются в скидках на аренду складов, так как компании несут значительные убытки в условиях карантина, отмечается в исследовании.