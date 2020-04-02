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Половина украинского бизнеса сможет продержаться всего один месяц карантина
15:48 02.04.2020 |
Почти половина (48%) украинских предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса считают необходимым ослабить ограничительные мероприятия после завершения карантина 24 апреля.
Такие результаты опроса представителей бизнеса презентовало общественное объединение «Союз украинских предпринимателей» (СУП).
При этом 33% опрошенных считают, что после 24 апреля лучше рассматривать индивидуальный подход к конкретной территории, и лишь 1% респондентов ожидают полного прекращения карантина.
Согласно результатам опроса, отношение к продлению карантина в Украине до 24 апреля среди предпринимателей в большей степени является негативным (42% владельцев бизнеса), 30% - пока не определились. Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер необходимой мерой в период распространения COVID-19.
Почти 60% владельцев бизнеса продолжают деятельность при существующих ограничениях, 29% - прекратили работу (характерно для микробизнеса). При этом 51% предприятий способны продержаться всего один месяц, а каждый четвертый бизнес рассчитывает выдержать 2-3 месяца работы в условиях карантина и не обанкротиться.
Результаты опроса также показали, что 6% предпринимателей полностью закрыли бизнес. В эту категорию попал преимущественно микро- и малый бизнес. Только 3% респондентов указывают, что их бизнес сможет работать длительное время при необходимых условиях (арендные каникулы, дистанционная работа, пересмотр бизнес-модели).
Кроме этого, треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников. Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом и уже освободили от 10 до 25% работников. Потери доходов крупных предприятий составляют 10-25% (там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер).
От государственной власти предприниматели ожидают, в первую очередь, финансовой поддержки. 29% владельцев бизнеса считают, что она должна осуществляться в форме временного освобождения от уплаты налогов или их существенного снижения. Еще 9% предпринимателей (в основном мелких) ожидают уменьшения размеров арендной платы.
Среди других ожидаемых шагов и предложений: компенсация потерь работодателям и работникам, государственные кредиты и госзаказ (по 5-6% соответственно).
СУП продолжает подчеркивать необходимость радикальных мер в поддержку бизнеса, в частности: освободить от обложения налогом на прибыль наиболее пострадавшие сферы (учреждения культуры (кинотеатры и т.д.), предприятия туристической сферы); предоставить возможность всем работодателям получить частичную помощь за своих работников, если им сокращено время и объемы работы, в связи с предотвращением распространения пандемии; ввести мораторий на все проверки бизнеса до конца года, чтобы предприниматели имели возможность экономически оправиться от кризиса, а не заниматься администрированием.
Как сообщал УНИАН, согласно результатом опроса Европейской Бизнес Ассоциации, большая часть бизнеса ожидает от Национального банка Украины поддержки в виде кредитных каникул и отсутствия валютных ограничений на период карантина.
В связи с внедрением жестких карантинных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом и беспрецедентной реорганизацией работы большинства компаний, бизнес нуждается в оперативных и актуальных решениях парламента для поддержки экономической активности, среди которых, в частности, ослабление налогового давления и отмена штрафов за нарушение некоторых налоговых правил.
25 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
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