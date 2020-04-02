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Кабмин разрешил работу ломбардов во время карантина
13:44 02.04.2020 |
Кабинет министров расширил список разрешенной во время карантина деятельности, в частности, разрешив работу ломбардов и продажу автозапчастей.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Во время карантина разрешена: продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов", - говорится в сообщении.
Также Кабмин рекомендует для уменьшения очередей и скоплений посетителей в магазинах допускать посетителей в торговые залы с расчетом не более одного посетителя на 10 квадратных метров, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между людьми. При этом разрешена круглосуточная работа аптек.
"Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мероприятий", - приводятся в сообщении слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах Украины до 24 апреля.
Ранее Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина, но мэр Киева Виталий Кличко заявил, что продовольственные рынки в столице не откроются до улучшения ситуации с распространением COVID-19.
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