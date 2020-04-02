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В январе-марте Министерство финансов выполнило план по заимствованиям на 85,1%
13:01 02.04.2020 |
Для финансирования государственного бюджета Министерство финансов в январе-марте 2020 привлекло 98,2 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные министерства, передают Українські Новини.
Заимствования из внешних источников превысили 34,2 млрд гривен (67% от плана), а на внутреннем рынке - 63,9 млрд гривен (100% плана), из которых 27 млрд гривен - в национальной валюте, а 36,8 млрд гривен - в иностранной валюте (1,1 млрд долларов и 200 млн евро).
Общий план заимствований за отчетный период выполнен на 85,1%.
По оперативным данным Государственной казначейской службы в марте 2020 году до общего фонда государственного бюджета поступило 78,4 млрд гривен, роспись выполнена на 89,3%.
При этом было возмещено 10,6 млрд гривен налога на добавленную стоимость.
Основное невыполнение состоялось по таможенным платежам - 81,2% от росписи, недопоступления составили 5,7 млрд гривен.
Ослабление курса гривны до 26,4 UAH/USD, в среднем за март, хотя и приблизилось к учтенному в бюджете (27 UAH/USD), однако не смогло компенсировать негативного эффекта от падения объемов налогооблагаемого импорта.
В том числе в результате введения основными торговыми партнерами ограничительных мер в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушением логистических цепей в доставке товаров.
Как сообщали Українські Новини, в марте государственный бюджет недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен.
В январе-марте госбюджет по доходам выполнен на 88,4%. Доходы госбюджета за первый квартал составили 210,694 млрд гривен при плане в 238,286 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 27,592 млрд гривен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов - внутренних.
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