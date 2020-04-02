Финансовые новости
- |
- 02.04.20
- |
- 08:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дефицит внешней торговли Украины из-за коронавируса сократился вдвое
22:49 01.04.2020 |
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-февраль 2020 года сведен с дефицитом 590 миллионов долларов, что вдвое ниже показателя годом ранее.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился на 29% - до 1,013 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос в полтора раза - до 423 миллионов долларов.
Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.
В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банковские казначеи отмечали заметное оживление валютного рынка 1 апреля
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
|НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича
|Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Саудовская Аравия нарастила поставки сырой нефти после отмены соглашения с РФ
|Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
|Украина в I кв. нарастила выпуск проката на 3,5%, но сократила стали на 3%, чугуна - на 2%
|НБУ перечислил в госбюджет сразу все 42,72 млрд грн прибыли
|В рознице и в мелком опте 1 апреля снижались цены на светлые бензины
|Дефицит внешней торговли Украины из-за коронавируса сократился вдвое
Это интересно
|Пенсионеров предупреждают об участившихся во время карантина случаях мошенничества
|Два экрана, Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти. Титановый китаец 8848 Titanium M6 5G стоит до 4200 долларов
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум