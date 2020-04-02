Финансовые новости
- |
- 02.04.20
- |
- 08:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы в прошлом году получили почти 3,7 триллиона доходов - Госстат
22:46 01.04.2020 |
По 2019 год доходы населения Украины составили 3 699 млрд грн, на 479 млрд грн больше, чем за 2018 год.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«Доходы населения в 2019 году составляли 3699,3 млрд грн, расходы - 3815,5 млрд грн», - говорится в сообщении.
Имеющийся доход в расчете на одного человека составил в прошлом году 67 528 грн.
В структуре доходов населения на заработную плату приходится 47,4%, на социальные помощи и другие полученные текущие трансферты - 31,7%, на прибыль и смешанный доход - 18,3%, на доходы от собственности - 2,6%.
В структуре расходов населения за 2019 год львиную долю составляло приобретение товаров и услуг (92,1%).
Как сообщалось, за 2018 год доходы населения составили 3 220 млрд грн, расходы - 3 203 млрд грн. Имеющийся доход в расчете на одно лицо составлял 57 909 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банковские казначеи отмечали заметное оживление валютного рынка 1 апреля
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
|НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича
|Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Саудовская Аравия нарастила поставки сырой нефти после отмены соглашения с РФ
|Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
|Украина в I кв. нарастила выпуск проката на 3,5%, но сократила стали на 3%, чугуна - на 2%
|НБУ перечислил в госбюджет сразу все 42,72 млрд грн прибыли
|В рознице и в мелком опте 1 апреля снижались цены на светлые бензины
|Дефицит внешней торговли Украины из-за коронавируса сократился вдвое
Это интересно
|Пенсионеров предупреждают об участившихся во время карантина случаях мошенничества
|Два экрана, Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти. Титановый китаец 8848 Titanium M6 5G стоит до 4200 долларов
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум