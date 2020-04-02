Украинцы в прошлом году получили почти 3,7 триллиона доходов - Госстат

По 2019 год доходы населения Украины составили 3 699 млрд грн, на 479 млрд грн больше, чем за 2018 год.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«Доходы населения в 2019 году составляли 3699,3 млрд грн, расходы - 3815,5 млрд грн», - говорится в сообщении.

Имеющийся доход в расчете на одного человека составил в прошлом году 67 528 грн.

В структуре доходов населения на заработную плату приходится 47,4%, на социальные помощи и другие полученные текущие трансферты - 31,7%, на прибыль и смешанный доход - 18,3%, на доходы от собственности - 2,6%.

В структуре расходов населения за 2019 год львиную долю составляло приобретение товаров и услуг (92,1%).

Как сообщалось, за 2018 год доходы населения составили 3 220 млрд грн, расходы - 3 203 млрд грн. Имеющийся доход в расчете на одно лицо составлял 57 909 грн.