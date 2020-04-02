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Таможня и рента за газ. Минфин назвал причины невыполнения бюджета
22:43 01.04.2020 |
В марте доходы общего фонда госбюджета составили 78,4 млрд грн, роспись выполнена на 89,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.
Основное невыполнение произошло по таможенным платежам - 81,2% от росписи, бюджет недополучил 5,7 млрд грн.
Несмотря на то что гривня ослабла до 26,4 грн/$ в среднем за март и приблизилась к заложенному в бюджете курсу 27 грн/$, это не компенсировало негативный эффект от падения объемов налогооблагаемого импорта. Импорт сократился, в том числе, в результате введения основными торговыми партнерами ограничительных мер в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушением логистических цепей в доставке товаров.
На 47,8% выполнена роспись по рентной плате за добычу природного газа, недопоступления составили 1,6 млрд грн. В Минфине, как и прежде, это связывают с уменьшением средней таможенной стоимости импортируемого газа, которая по данным Минэкономики в феврале составляла $168,5 за тыс. м куб., снижение цены газа для населения и производителям тепловой энергии.
При этом превышение по некоторым налогам частично компенсировало недопоступления. В частности, на 0,1 млрд грн больше росписи поступило акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров - выполнение составило 101,3%. По сравнению с мартом 2019 года, поступления акцизного налога с табачных изделий выросли на 42,4%, увеличившись до 4,4 млрд грн.
Перевыполнена роспись и по налогу на доходы физических лиц и военного сбора - на 0,16 млрд грн. Поступления составили 10,4 млрд грн и по сравнению с мартом прошлого года выросли на 19,6%.
В целом по итогам I квартала роспись доходов общего фонда госбюджета выполнена на 87%, недопоступления составили 27,4 млрд грн. По сравнению с I кварталом 2019 доходы выросли на 2,8%. По данным Госказначейства, доходи составили 210,69 млрд грн (в I квартале 2019 года - 210,64 млрд грн), что на 11,6% меньше запланированных.
Для финансирования госбюджета Минфин в январе-марте привлек 98,2 млрд грн. Заимствования из внешних источников превысили 34,2 млрд грн (67% от плана), а на внутреннем рынке - 63,9 млрд грн (100% плана), из которых 27 млрд грн - в национальной валюте, а 36,8 млрд грн - в иностранной ($1,1 млрд и 200 млн евро). Общий план заимствований за отчетный период выполнен на 85,1%.
* В январе доходы общего фонда госбюджета Украины составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи, в феврале они - 62,2 млрд грн, или 93,7% от росписи.
* Согласно официально опубликованному отчету Минфина, госбюджет за 2019 год сведен с дефицитом 81 млрд грн при плане 99,6 млрд грн.
* На прошлой неделе Кабмин подготовил законопроект, предусматривающий изменения к госбюджету-2020. В частности, предполагается создать в составе госбюджета Фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями в объеме 97,1 млрд грн. Однако 30 марта этот законопроект депутаты не поддержали.
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