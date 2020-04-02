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На время карантина ФЛП могут не вести книгу учета доходов
21:06 01.04.2020 |
Во время карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.
Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на своем сайте.
"Физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина. Соответствующие изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" одобрил Кабинет министров Украины первого апреля", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что на период карантина с 12 марта и до 24 апреля, был установлен ряд ограничительных мер, один из которых - запрет работы заведений торговли, в том числе тех, что осуществляют продажу книг учета доходов. Из-за невозможности приобретения таких книг правительство и принялj решение временно приостановить их использование на период карантина.
В Минцифры уточнили, что одновременно ФЛП должны внести данные о всех доходах и расходах, полученных и осуществленных ими в течение карантина. Заполненную книгу учета доходов нужно подать в контролирующие органы в течение 3 месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.
Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19.
25 марта режим чрезвычайной ситуации введен по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.
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