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Несмотря на «коронавирусный» карантин долг населения за жилкомуслуги уменьшился
18:14 01.04.2020 |
В феврале 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,5%, или на 343,5 млн гривен, до 66 703,5 млн гривен по сравнению с январем, несмотря на введение в Украине карантина из-за коронавируса.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2020 года увеличился на 59,3 млн гривен до 4 584,8 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 440,6 млн гривен до 22 442,9 млн гривен.
Долг за газоснабжение уменьшился на 875,9 млн гривен до 28 638,8 млн гривен.
В феврале среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (5 144,460 млн гривен), Харьковской (3 758,054 млн гривен) и Днепропетровской (3 374,017 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 740,394 млн гривен), Днепропетровской (2 650,508 млн гривен) и Одесской (2 991,494 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Киеве (929,868 млн гривен), Днепропетровской (1 000,104 млн гривен) и Донецкой (340,893 млн гривен) областях.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,8%, или на 8 623,9 млн гривен, до 67 047 млн гривен по сравнению с декабрем.
Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам, а также запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина
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