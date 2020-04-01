Индекс ожиданий деловой активности в марте снизился до 45,8 пунктов из 100 после повышения накануне - НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком Украины (НБУ), в марте снизился на 5,4 пунктов - до 45,8 пунктов, что ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

"Бизнес существенно ухудшил ожидания относительно экономических результатов своей деятельности на фоне введенных в стране противоэпидемических ограничений", - отметил НБУ в среду.

Согласно данным регулятора, наиболее ощутили результаты введенных ограничений предприятия сферы услуг - диффузный индекс (ДИ) упал на 16,7 п., до 36,1 п. В частности, ожидания компаний относительно объема предоставляемых ими услуг и количества новых заказов снизились до 32,8 п. (с 54,9 п. в феврале), а относительно объема услуг в процессе выполнения - до 36,1 п. (с 52,9 п.). Вместе с тем предприятия сохранили высокие ожидания относительно роста цен на услуги - ДИ снизился до 55,7 п. с 57,8 п. в феврале.

Существенно ухудшили ожидания также респонденты промышленности - ДИ сократился на 4,5 п. - до 48,6 п., что обусловлено усилением пессимистической оценки динамики цен на сырье и материалы до 28,6 п. с 38,7 п. в феврале. При этом предприятия промышленности улучшили свои ожидания относительно запасов сырья и материалов до 50,9 п. с 47,3 п., а также относительно цен на собственную продукцию - до 58,9 п. с 53,3 п., свидетельствуют данные НБУ.

Согласно документу, респонденты торговли оптимистично оценили экономические результаты марта - ДИ вырос на 0,5 п. - до 50,4 п. В частности, предприятия улучшили ожидания относительно динамики объемов реализации продукции до 56,4 п. с 52,3 п. в феврале и объемов закупки товаров - до 52,6 п. с 51,1 п. Вместе с тем ожидания по динамике цен поставщиков ухудшились до 29,5 п. с 38,6 п., по росту стоимости закупленных товаров для продажи - повысились до 65,4 п. с 64,8 п.

Несмотря на общий пессимизм, предприятия строительства улучшили ожидания - ДИ вырос на 6,4 п. - до 40,6 п., отмечается в результатах опроса. Так, больше всего увеличились ожидания относительно объемов строительства и закупки сырья до 42,9 п. и 46,4 п. соответственно с 25 п. в феврале. Как и респонденты торговли, строительные компании ухудшили ожидания относительно закупочных цен (до 21,4 п. с 35,7 п. в феврале) и доступности подрядчиков (до 32,1 п. с 46,4 п.), а также повысили по росту цен на собственные услуги (до 71,4 п. с 57,1 п.).

Отмечается, что только предприятия сферы услуг ухудшили ожидания относительно общей численности работников (до 41 п. с 52 п. в феврале), тогда как ДИ респондентов торговли остался на февральском уровне (47,7 п.), а промышленности и строительства - улучшился до 50 п. с 48 п. и до 42,9 п. с 35,7 п. соответственно.

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле-2019, тогда его значение составило 52,4 п. После повышения ожиданий предприятий в августе до 54,5 п. и в сентябре до 56,6 п. в октябре они снизились до 52,2 п., в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов - 49,1 п., и продолжили снижение в декабре - до 48,6 п. и в январе-2020 - до 40,3 п. Вместе с тем, перед падением в марте, в феврале ИОДА стремительно подскочил до 51,2 п.

