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Большая часть бизнеса готова вернуться в офис вместо снижения зарплаты на удаленной работе - опрос ЕБА
17:30 01.04.2020 |
Больше половины опрошенных в рамках онлайн-встречи представителей компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) готовы возобновить работу из офиса, если дистанционная работа повлечет за собой сокращение заработной платы.
Согласно проведенному в среду опросу, 42% респондентов выявили полную готовность вернуться в офис, еще 35% - готовы вернуться, хотя и имеют опасения.
При этом 11% опрошенных выбрали ответ "трудно сказать", а 12% не готовы вернуться в офис.
Что касается поддержки Национального банка, мнения бизнеса разделились: 23% опрошенных ожидают от банковского регулятора кредитных каникул и столько же - отсутствия валютных ограничений, 18% - отмены налогообложения депозитов физлиц и юрлиц, 16% - снижения ставок по кредитам, 12% - реструктуризацию кредитов, 9% - отмены на время карантина пени и штрафов относительно кредитов.
В опросе приняли участие 215 представителей компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
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